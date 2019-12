Games spelen met een controller is voor sommige gamers niet genoeg uitdaging en daarom gaan ze een stapje verder. Eén van de moeilijkere games is natuurlijk Dark Souls III en YouTuber TheRealSpiderGeorg_ vond het een goed idee om een baas te gaan bevechten in de game met een… broodrooster.

Jawel, hij heeft een broodrooster werkend gekregen en daarmee speelt hij de game en verbazingwekkend genoeg gaat het hem nog goed af ook. Het is bizar, volstrekt zinloos en grappig, dus check zijn video hieronder. Hij heeft overigens meer video’s waarin je hem met z’n broodrooster in actie ziet, dat check je hier.