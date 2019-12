Eerder dit jaar op de E3 kondigde Warner Bros. LEGO Star Wars The Skywalker Saga aan voor onder andere de PlayStation 4 en dit belooft nogal een pakket te worden met maar liefst negen films verwerkt. Deze game zal ergens in 2020 uitkomen en na een vrij lange tijd van stilte hebben we nu weer wat nieuws om te tonen.

Warner Bros. heeft een nieuwe trailer vrijgegeven die wat bekende fragmenten uit de film laat zien, maar dan natuurlijk op de herkenbare manier van de LEGO-games. Check de korte trailer hieronder en hopelijk kunnen we je snel meer over de releasedatum vertellen.