Oh Resident Evil 7, wat was je toch een fantastische horrorervaring. De overgang naar een first-person perspectief samen met een zwaardere nadruk op het survival-horror aspect waren een waar recept voor succes en dat is vele gamers niet ontgaan. Capcom gaf namelijk onlangs opnieuw de verkoopcijfers voor deze succesvolle titel bij en die zijn opnieuw een flink stukje gegroeid. Capcom gaf echter ook deze verkoopcijfers vrij om een specifieke feature van deze game wat meer in de bloemetjes te zetten: de VR-ervaring.

Resident Evil 7 gaf je namelijk de optionele keuze om de volledige game in VR te spelen, kwestie van nog dichter bij alle terreur te staan die de Bakers voor je in petto hebben. Klinkt dit wat te eng voor je? Dan moeten we je even melden dat meer dan één miljoen spelers deze uitdaging wel aandurfden. Om het even in perspectief te plaatsen: we spreken hier dus over één miljoen spelers van het intussen imposante totaal van 6.8 miljoen verkochte exemplaren, oftwel 16 procent van het totale spelersaantal.

Dit is zeker een “overwinning” voor VR games te noemen, maar het is dan misschien ook jammer dat zowel de Resident Evil 2 remake als de opkomende Resident Evil 3 remake geen VR ondersteunen. Een goed plan voor Resident Evil 8 misschien?