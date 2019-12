Capcom is lekker bezig als het op Resident Evil aankomt: Resident Evil 7 en Resident Evil 2 Remake werden erg goed onthaald en intussen staat een dergelijke remake van Resident Evil 3 ook al op de planning. Die remake staat ingepland op 3 april 2020 en als we Capcom mogen geloven, dan zal die datum hoogstwaarschijnlijk niet verder in de toekomst geduwd worden.

Aangezien er toch al een tijdje geruchten circuleren over het bestaan van deze remake, weten we niet precies hoe lang de game eigenlijk al in ontwikkeling is. Volgens de producers van de game, Masao Kawada en Peter J. Fabiano, is deze ontwikkelperiode echter in zijn laatste fases beland. Dit werd meegedeeld in een interview met Famitsu. De master code is af, de game is voor zo’n 90 procent klaar en de makers zijn ervan overtuigd dat de geplande releasedatum ook gehaald zal worden.

Verwacht je dus normaal gezien aan de Resident Evil 3 Remake op 3 april 2020 voor de PS4, Xbox One en pc.