Het is de tijd van het jaar waarbij vredevolle familiebijeenkomsten centraal staan om samen de feestdagen te vieren. Het is alsook de tijd van het jaar om te genieten van het ietwat minder vredevolle Holiday Event in Mortal Kombat 11. Goed nieuws trouwens, want dit event zal in twee delen plaatsvinden, zodat zowel Kerstmis als Nieuwjaar goed gevierd kunnen worden met wat fatalities.

Beide delen van het event zijn gratis en ze zijn te vinden in de Tower of Time modus. Verschillende uitdagingen, skins, consumables en dergelijke zijn bovendien helemaal aangepast aan de feestsfeer. Bovendien is het zesde seizoen in de ranked mode, ‘Season of Konquest’, live voor alle spelers tot 7 januari. De specifieke beschrijving van alle updates kan je hieronder raadplegen: