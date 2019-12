Rockstar Games doet al jaren iets speciaals in GTA Online rondom de feestdagen. Red Dead Online, het online gedeelte van Red Dead Redemption 2, kwam pas dit jaar officieel uit en de ontwikkelaar heeft nu aangekondigd dat het einde van het jaar nu ook voor het eerst in het virtuele Wilde Westen gevierd wordt.

Het eerste dat vanzelfsprekend opvalt, is dat de wereld van Red Dead Online nu compleet besneeuwd is. Rockstar waarschuwt dat de sneeuwval de komende tijd misschien zelfs nog heviger wordt, dus grote sneeuwstormen zijn niet uitgesloten. Daarnaast worden de feestdagen verder gevierd met de nodige kerstversieringen en worden er natuurlijk feestelijke liedjes gezongen in de saloons.

Ook zijn er tot en met 6 januari enkele tijdelijke modi te vinden in Red Dead Online. Het gaat om wintervariaties van Showdown Modes zoals Spoils of War, Up in Smoke en Overrun. De PlayStation 4 versie van de game krijgt tevens winterse varianten van Gun Rush, Make it Count en Last Stand.

Bij de feestdagen horen ook cadeautjes en Rockstar doet gelukkig ook mee met die traditie. Iedereen die tussen 23 en 25 december inlogt, krijg een mooi pakket cadeau met de volgende inhoud:

The Krampus Double Barrel Shotgun Variant

30 rounds of Incendiary Buckshot Ammo

100 Shotgun Slugs

10 Thyme Big Game

10 Minty Plump Birds

20 Carrots

20 Assorted Biscuits

50 Candies

10 Fine Brandies

10 Special Miracle Tonics

20 Volatile Fire Bottles

2x Creek Plums

2x Agarita

Verder ontvang je nog meer beloningen wanneer je Red Dead Online voor 6 januari speelt, waaronder XP bonussen, geld en exclusieve kortingen.