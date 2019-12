Knives Out is een free-to-play Battle Royale-game van ontwikkelaar NetEase Games. Het spel is uitgebracht voor mobiele platformen en in Japan ook voor de Nintendo Switch. Mogelijk kunnen we aan dat rijtje in de toekomst ook de PlayStation 5 toevoegen.

Via Twitter is namelijk een opvallend detail op een LinkedIn-profiel van een medewerker van NetEase Games gedeeld. Op het profiel was te zien dat de ontwikkelaar bezig is met de ontwikkeling van Knives Out voor zowel de PlayStation 4 als de PlayStation 5.

Het is al langere tijd bekend dat NetEase aan een PS4-versie van Knives Out werkt, maar een vermelding van een mogelijke release op de PlayStation 5 duikt nu voor het eerst op. De game is overigens nog altijd niet uitgebracht voor de PlayStation 4, maar volgens een analist van Niko Partners zou PS4-release van Knives Out “binnenkort” zijn.

Het is natuurlijk afwachten of de informatie uit het LinkedIn-profiel klopt, dus neem deze informatie voorlopig wel met een korrel zout.