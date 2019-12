Telltale Games is terug, dat is inmiddels wel duidelijk nadat The Wolf Among Us 2 onlangs opnieuw werd onthuld. Na het eerdere faillissement is de studio weer druk bezig in een gedeeltelijk nieuwe samenstelling. Bij deze frisse start hoort ook een nieuwe aanpak als het gaat om de ontwikkeling van de aankomende games, zo blijkt nu.

Toekomstige spellen van Telltale Games zullen, zoals we altijd van de ontwikkelaar gewend zijn geweest, een episodische structuur hebben. In een interview met GameDaily.biz heeft Jamie Ottilie, de CEO van Telltale Games, verteld dat de studio alleen wel anders omgaat met het ontwikkelen hiervan. Games zullen namelijk eerst volledig van begin tot eind gemaakt worden, voordat de eerste episode wordt uitgebracht.

In het verleden heeft Telltale Games dit anders aangepakt, toen de studio na het uitbrengen van het eerste deel van hun titels nog bezig was met de ontwikkeling van de andere episodes. Overigens liet Ottilie ook weten dat het nog onduidelijk is of de games ook daadwerkelijk episodisch worden uitgebracht met enige tijd tussen de releases. De episodische structuur blijft, maar de kans is dus ook aanwezig dat de episodes allemaal in één keer verschijnen.

“We are creating the stories episodically, but how they will be released is still to be determined. I think the important distinction here is that we will no longer be developing episodically. If we do release the game in episodes, all of them will be ready before the first one hits the store.”

Het is dus nog even afwachten op welke manier de release van The Wolf Among Us 2 zal gebeuren. Wat in ieder geval wel bekend is, is dat die game – of tenminste de eerste episode – pas na volgend jaar wordt uitgebracht.