Bijna twee weken geleden verscheen MediEvil voor de PlayStation 4, een remake van de game die oorspronkelijk in 1998 voor de eerste PlayStation uitkwam. In september bracht Sony een demo van de game uit, de zogeheten ‘Short-lived’. Deze naam werd eer aangedaan, want de demo was slechts tijdelijk te downloaden.

Ter ere van het 25-jarig bestaan van PlayStation, heeft Sony de Short-lived demo van MediEvil weer opnieuw beschikbaar gesteld. Daarnaast bevat de demo nu extra content ten opzichte van de vorige periode waarin deze beschikbaar was. Je kunt nu namelijk ook de Graveyard en Hilltop Mausoleum levels spelen, evenals het baasgevecht waarin je het opneemt tegen de Stained Glass Demon. Wanneer je dit allemaal weet te voltooien, ontvang je Sir Dan’s Helmet als beloning, een item dat je in de volledige game kunt gebruiken.

Je kunt de Short-lived demo vinden in de PlayStation Store. Wil je meer weten over MediEvil? Lees dan hier onze review van deze remake.