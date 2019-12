De Zweedse ontwikkelaar Tarsier Studios is overgenomen door Embracer Group, het moederbedrijf van onder andere THQ Nordic en Koch Media. Tarsier Studios kennen we als de studio die verantwoordelijk was voor onder meer LittleBigPlanet voor de PlayStation Vita, Little Nightmares en de PlayStation VR game Statik.

Door de overname bezit Embracer Group nu de volledige studio en alle medewerkers, evenals alle IP’s van Tarsier Studios. Alleen het Little Nightmares IP blijft eigendom van Bandai Namco en daar blijft Tarsier Studios zich voorlopig eerst voornamelijk op focussen. Eerder dit jaar werd Little Nightmares II namelijk aangekondigd en die game staat gepland voor volgend jaar.

In de toekomst zal Tarsier Studios zich gaan richten op nieuwe IP’s, zo laat Embracer Group weten. Andreas Johnsson, het hoofd van Tarsier Studios, kijkt in ieder geval uit naar die toekomst:

“It feels exciting to, after a 15-year long journey with Tarsier, partner up with Embracer to continue develop the potential that our Studio has. We look forward to the opportunity to continue making exceptionally great games together with Embracer Group“.