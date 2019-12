Monkey King: Hero is Back is nog maar iets meer dan twee maanden verkrijgbaar, maar er wordt in een rap tempo nieuwe content voor de game uitgebracht. Zo verscheen vorige maand de eerste DLC, genaamd Episode 1: Uproar in Heaven, en inmiddels is de tweede uitbreiding ook beschikbaar gesteld.

De tweede DLC heet Episode 2: Mind Palace en deze uitbreiding speelt zich af na Uproar in Heaven, maar nog voor het hoofdverhaal van de game. De DLC draait om Dasheng, die gevangen is door Boeddha. Om bij de les te blijven blijft hij – in zijn eigen gedachten – wel in training. In de DLC maak je die training mee, die bestaat uit levels die weer nieuwe elementen met zich meebrengen.

Hieronder kun je een trailer van Episode 2: Mind Palace bekijken. De DLC is voor €9,99 te koop via de PlayStation Store. De uitbreiding maakt ook onderdeel uit van de Season Pass. Deze kost €29,99 en geeft je naast de twee DLC episodes ook nog toegang tot onder andere extra skins en modi.

Naast deze betaalde DLC is er ook nog gratis content voor Monkey King: Hero is Back uitgebracht in de vorm van twee nieuwe moeilijkheidsgraden. Paradise Mode is een makkelijker niveau waarin vijanden zwakker zijn en Desperation Mode maakt de game juist moeilijker. Je kunt Paradise Mode en Desperation Mode gratis downloaden uit de PlayStation Store.