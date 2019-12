Aan het begin van deze maand ging Operation Shifting Tides van start in Rainbow Six Siege. Dit nieuwe seizoen bracht weer twee nieuwe Operators met zich mee, namelijk Kali en Wamai. Zij zijn, in tegenstelling tot de andere Operators in de game, geen leden van een bestaande factie. Kali en Wamai maken namelijk onderdeel uit van de fictieve organisatie Nighthaven.

De komst van Nighthaven brengt nu ook wat leuke extra’s met zich mee. Ubisoft heeft namelijk de Nighthaven R&D Collection aan Rainbow Six Siege toegevoegd. Deze collectie bestaat uit sets met gear voor zes andere Operators: Alibi, Fuze, IQ, Jackal, Mute en Rook. Met deze gear krijgen die Operators een heuse Nighthaven look.

Je kunt pakketten uit de Nighthaven R&D Collection op twee manieren vrijspelen, namelijk met R6 Credits en met Renown. Eén pakket kost 300 R6 Credits of 12500 Renown. Wanneer je nu de eerste keer inlogt, ontvang je één pakket gratis. De collectie met exclusieve gear is beschikbaar tot 6 januari, dus wees er snel bij als je hier gebruik van wil maken.

In het kader van de toevoeging van Kali en Wamai heeft Ubisoft ook nog een korte cinematic video vrijgegeven, die je hieronder kunt bekijken. Zo krijg je wat meer mee van het achtergrond verhaal van deze Operators. Mogelijk gaan we dit soort video’s in de toekomst vaker zien, want Ubisoft liet eerder al weten dat het aankomende vijfde jaar van Rainbow Six Siege een grotere focus op het verhaal krijgt.