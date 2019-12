Yu-Gi-Oh! staat voor velen gelijk aan een flinke portie jeugdsentiment en als je vandaag de dag nog eens je innerlijke duelist wilt bovenhalen, dan heeft Konami wel erg leuk nieuws voor je. Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution, de game die sinds augustus 2019 exclusief op de Nintendo Switch verkrijgbaar was, komt ergens in de loop van 2020 ook naar de PS4, Xbox One en pc.

Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution krijgt met deze nieuwe release bovendien een vrij uitgebreide update die nieuwe personages, maar ook een hoop nieuwe kaarten met zich meebrengt. Het totale aantal kaarten komt zo namelijk boven de 10.000(!) te liggen. Als dat je wat té veel lijkt, geen zorgen: Konami verzekert ons namelijk dat de game mechanics ervoor zorgen dat dit grote aantal kaarten het spel niet té ingewikkeld zal maken.

Nieuwe kaarten krijg je uiteraard, volgens aloude Yu-Gi-Oh principes, door duels te winnen tegen andere personages. Het opbouwen van je deck zou bovendien ook vlot moeten verlopen, dit dankzij de “Related Cards” functie. Kort uitgelegd zorgt deze functie ervoor dat je snel kaarten kan vinden die gelinkt zijn aan een kaart die je aanduidt. Zo kan je erg vlot en efficiënt de beste combinaties van kaarten uit je collectie vinden en gebruiken in je deck.

Een officiële omschrijving van de game, via Nintendo, kan je hieronder raadplegen:

Experience over 20 years of Yu-Gi-Oh! history with Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution.

Build your Deck from over 9,000 cards and take on the most iconic Duelists from the Yu-Gi-Oh! universe. Relive the stories from the original animated Yu-Gi-Oh! series through Yu-Gi-Oh! ARC-V, and challenge the newest generation of Duelists from the virtual world of Yu-Gi-Oh! VRAINS!