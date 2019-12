Na een dispuut dat ongeveer een jaar heeft aangesleept, lijkt het erop dat de auteur van de The Witcher-boeken, Andrezej Sapkowski, en de Poolse gamestudio CD Projekt RED hun ruzie hebben bijgelegd. De reden voor het conflict tussen de beide partijen was financieel van aard. Toen de The Witcher-games nog niet zo’n grote naam en faam hadden verworven in het gamelandschap, kreeg Sapkowski initieel een vaste som geld om de wereld van The Witcher om te laten zetten naar een game.

Met de loop der jaren werden de games echter beter en steeds populairder, wat voor CD Projekt RED erg goed was. Sapkowski kreeg hier echter geen extra compensatie voor en om deze reden klaagde hij de studio aan: hij zou immers ook voor de andere games in de franchise vergoed moeten worden en dit afgestemd op de populariteit van de games.

Volgens IGN zouden de twee nu een nieuwe deal hebben gesloten die “hun band verder zal versterken” in de toekomst. CD Projekt RED krijgt hiermee opnieuw toestemming om media te maken die zich in het Witcher-universum afspeelt. Misschien krijgen we in de toekomst wel wat spin-offs te zien, maar stilletjes durven we ook hopen op een The Witcher 4.

In afwachting van eventuele nieuwe Witcher-games, kunnen we sinds kort bovendien Geralt op Netflix terugzien in het eerste seizoen van de The Witcher-reeks. Als je je hierop wat beter wil voorbereiden kan je hier nog even met de personages kennismaken.