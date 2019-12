Als je de ontwikkeling van Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers de laatste tijd een beetje hebt gevolgd, ben je intussen vast wel al gewend geraakt aan hoe Atlus allerlei trailers vrijgeeft die telkens een ander personage in de verf zetten. Ditmaal is Makoto Niijima aan de beurt, oftewel “Queen” voor de vrienden. Zij en haar trouwe motor staan opnieuw klaar voor het verslaan van allerlei vijanden op de meest spectaculaire manieren die je je maar kan inbeelden.

Eerder kregen we al Haru Okumura, Yusuke Kitagawa, Ann Takamaki, Morgana, Ryuji Sakamoto en het nieuwe personage Sophia te zien. De nieuwe trailer check je hieronder.