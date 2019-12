Ontwikkelaar Bluepoint Games zal misschien niet direct originaliteitsprijzen winnen, maar niemand die daarom maalt als hun werk keer op keer hoge toppen scheert. De studio staat vooral bekend om hun remakes, waaronder hun recente bewerking van Shadow of the Colossus, die wereldwijd hoge ogen wist te gooien.

Momenteel sleutelen ze bij Bluepoint aan een nieuwe remake en wel één voor de PlayStation 5, al hebben we er vooralsnog het raden naar welke dat zal zijn. Hier en daar wordt vol enthousiasme de naam Demon’s Souls gefluisterd, maar zolang niets officieel bevestigd wordt, classificeren we dit onder ‘wishful thinking’.

Wat niet onder die noemer valt, is het feit dat Bluepoint Games uitermate tevreden is over hun samenwerking met Sony. Dat gaf grote baas Marco Thrush onlangs nog duidelijk aan in een interview. Vrij vertaald betekent dit dus dat we in de toekomst meer gezamenlijke projecten van beide partijen kunnen verwachten.

Wij zijn alvast benieuwd naar wat een verdere samenwerking nog zoal zou kunnen opleveren.

“We are an independent studio. The hardware we develop for is determined by the publisher who signs us. The MGS HD Collection and Titanfall had Xbox 360 SKUs for this reason. Various Sony studios have been great partners, most recently JAPAN Studio. We have a great relationship with them and we will be happy to continue to work with them if they wish to.”