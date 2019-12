Het gebeurt wel vaker dat videogames vergezeld worden door een reeks stripverhalen, die tegelijkertijd de wereld uit de game verder uitdiepen en extra kapitaal opleveren. De nieuwste telg in het best omvangrijke lijstje ‘comic books gebaseerd op games’ wordt Horizon: Zero Dawn, waarvoor uitgever Titan Comics momenteel de handen in elkaar steekt met onder andere Anne Toole, één van de schrijvers van de oorspronkelijke game.

De reeks volgt Talanah van de Hunter’s Lodge, die na de verdwijning van Aloy in aanraking komt met een kersverse lading bloeddorstige machines. Veel meer kunnen we voorlopig niet afleiden uit het hieronder weergegeven promopraatje, maar eerlijk: veel meer hebben we ook niet nodig om geïnteresseerd te zijn. De serie wordt gelanceerd op 2 mei 2020 en krijgt een speciale uitgave op de eerstvolgende Free Comic Book Day.

Schrijf het alvast in jullie agenda.

“An exclusive lead-in story to a brand-new Horizon Zero Dawn ongoing comic series. Discover a far-future Earth full of epic natural beauty, where awe-inspiring machines are the dominant species. Talanah, Sunhawk of the Hunters Lodge, struggles to find purpose after Aloy, her trusted friend, disappears. When a mysterious new threat emerges in the wilds, she returns to her roots as a hunter to defeat it, only to learn that a whole new breed of mechanized killers stalks the land.”