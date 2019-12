Als je zelfs maar één game van Telltale gespeeld hebt, zal je kunnen beamen dat de studio niet bepaald uitblonk in de technische uitvoering van zijn projecten. Op verhaalvlak zat het meestal erg goed, maar onder andere de graphics en framerate lieten vaak flink te wensen over. Mensen die vreesden dat het onlangs opnieuw aangekondigde The Wolf Among Us 2 in hetzelfde bedje ziek zou zijn, kunnen we alvast een hart onder de riem steken.

Het ziet er namelijk naar uit dat het nieuwe (want: zowat letterlijk uit de doden opgestaan) Telltale geleerd heeft uit zijn fouten. De studio zal niet alleen trachten de werkdruk te verlagen, maar zijn werknemers ook de mogelijkheid geven om een zo sterk mogelijk eindproduct uit de grond te stampen. Hiervoor werd bijvoorbeeld de oude Telltale Tool Engine genadeloos aan de kant geschoven en vervangen door de uiterst betrouwbare Unreal Engine 4.

Klinkt alvast goed, als je het ons vraagt. Staat de game bij jullie al op de radar?