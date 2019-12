De PlayStation 5 krijgt een erg rappe SSD die ervoor zal zorgen dat games bijna meteen zullen inladen en dat scheelt een hoop tijd. Er zijn een hele hoop games die je helemaal uit je flow halen wanneer je bijna een halve minuut naar een laadscherm zit te staren. Wanneer je een SSD in je PS4 doet wordt het enigszins beter en vooral de user interface laadt wat sneller, maar bij lange na wordt de snelheid van een SSD niet optimaal benut door de PS4.

Dat zal met de PS5 geheel anders zijn, die zelfs een speciale vorm van een SSD zal bevatten. Mark Cerny vertelde eerder dit jaar dat de SSD zo snel is, dat je die destijds op het moment van schrijven niet eens op pc’s kon krijgen. Dit doet vermoeden dat zij een speciale SSD voor de PS5 hebben gemaakt, of gebruik maken van de nieuwe PCIe 4.0 standaard. Hij benadrukte toen in ieder geval dat de ruwe bandbreedte hoger is dan die van de SSD’s die vandaag de dag beschikbaar zijn voor pc’s.

Afgelopen mei demonstreerde Sony de nieuwe SSD met behulp van Marvel’s Spider-Man en de game laadde op de PS5 binnen 0.8 seconde daar waar de PS4 Pro hier 8.1 seconden over deed. Er is nog een hoop wat we niet weten over de specificaties van de PS5, maar dat de laadtijden tot een minimum beperkt zullen worden is één van de steunpilaren van de console.

Sterker nog, er bestaat een kans dat veel games op de PS5 niet eens gebruik zullen maken van laadschermen. Zo grapte Kurt Margenau, co-game director voor The Last of Us: Part II bij Naughty Dog, op Twitter dat hij niet weet wat een laadscherm is. Zij hebben de development kit van de PS5 hoogstwaarschijnlijk al langere tijd op kantoor staan en misschien is het zelfs gelukt om The Last of Us: Part II met wat technische trucjes helemaal te ontdoen van laadschermen, behalve bij het doodgaan van de protagonist misschien dan.

Mocht het zo zijn dat de PS5 een SSD heeft die bijvoorbeeld vele malen sneller blijkt te zijn dan die van de Xbox Series X, want daar lijkt het wel op, dan zoekt Sony niet langer alleen nog de concurrentie op qua pure kracht, want ook zal de PS5 vooral het leven van de gamer een stuk aangenamer maken met slimme technieken die alledaagse irritaties zullen oplossen. Het ontbreken van laadschermen klinkt ons in ieder geval als muziek in de oren.