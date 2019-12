Gedurende Jump Festa 2020, de jaarlijkse expositie in Japan met alles over manga en anime, is een nieuwe trailer van Dragon Ball Z: Kakarot getoond. In deze trailer maken we kennis met Trunks die 12 minuten lang te zien is in allerlei situaties.

De voice-over en in-game tekst zijn in het Japans, maar de gameplay video geeft wel een goed beeld van wat je straks mag verwachten. Straks duurt overigens niet lang meer, want op 17 januari komt de game al uit voor de PS4, Xbox One en pc.