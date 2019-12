Zo rond de kerstperiode is het qua gaming allemaal niet heel spannend, tenzij je nog een enorme backlog hebt natuurlijk. De onderstaande video is met een gamer die aan de slag ging met zijn andere hobby, namelijk glas-in-lood.

Hij maakte het klassieke PlayStation-logo na en het resultaat mag er zijn, een erg mooi stukje glas-in-lood dat prachtig schittert in de zon. Check de video over hoe hij dit doet zeker even en wellicht raak je geïnspireerd om hetzelfde te doen de komende dagen.