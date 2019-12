Het komt vrij vaak voor dat games voor de aankondiging worden geannuleerd en in veel gevallen horen we er niet eens wat over. Het annuleren van games, zeker waar lang aan gewerkt is, is sneu voor de mensen die erbij betrokken zijn gezien hun werk voor niets is geweest, maar dat hoort er nu eenmaal bij. Het blijkt nu dat Ubisoft een project heeft gestopt dat al drie jaar in de maak was.

Louis de Carufel werkt bij Ubisoft Montreal als graphics programmer en hij liet op Twitter weten dat een project waar hij aan werkte na drie jaar door de uitgever is geannuleerd. Hij vindt het erg jammer zo stelt hij, ook omdat hij al zeven jaar samenwerkte met dezelfde groep mensen met wie hij ook Watch_Dogs en Watch_Dogs 2 heeft gemaakt.

Het goede nieuws is dat Ubisoft de 200 medewerkers die bij dit project betrokken waren niet op straat heeft gezet. Al deze medewerkers zijn naar andere projecten (15+) naar keuze geschoven.

“I just learned that the project I’ve been working on for the past 3 years has been cancelled. This is tough news because I’ve been working with all these people for around 7 years, during which we have shipped both Watch_Dogs and Watch_Dogs 2.”

Om wat voor project het gaat is niet bekend, maar als we Jason Schreier van Kotaku mogen geloven ging het om een game die ‘Destiny-achtig’ was en dat het niet gerelateerd is aan Pioneer. Op korte termijn zullen we vast niet meer te weten komen, gezien dat soort details meestal stil gehouden worden. Voor nu is het dus gissen, maar mocht er ooit meer info naar buiten komen dan laten we het weten.