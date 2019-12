Star Wars Jedi: Fallen Order is een singleplayer game en dat komt zonder enige vorm van microtransacties. Een benadering die tegenwoordig toch wat uniek is, zeker voor een game van EA. Het is een gok geweest om het op deze manier aan te pakken, maar het lijkt zich nu dubbel en dwars uit te betalen.

De game geniet namelijk de positie van tweede grootste launch van een Star Wars-game in de VS ooit en het is daarbij de snelst verkopende digitale Star Wars-game tot op heden. De game heeft in november namelijk 2.14 miljoen keer weten te verkopen en het gaat hier dan alleen om digitale exemplaren.

Met ook een fysieke release zal het daadwerkelijke verkoopaantal nog wel wat hoger liggen. Sterker nog, het verkoopt twee keer meer dan Star Wars Battlefront II destijds deed in de launch maand. Dit succes leidt mogelijk tot meer, want nieuwe vacatures bij Respawn Entertainment doen vermoeden dat er al aan een sequel gewerkt wordt.