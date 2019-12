De Playable Teaser van Silent Hills weet jaren na het verschijnen nog steeds gamers te boeien. Deze demo is helaas niet langer te verkrijgen, maar de hacker Lance McDonald beschikt hier nog steeds over en hij heeft het nu zelfs voor elkaar gekregen om een stap buiten de deur van het huis te zetten.

Normaliter kan je alleen in de gangen van P.T. rondlopen en als je de demo uitspeelt krijg je een video te zien van de straat, waar Norman Reedus zich vervolgens laat zien. Dit blijkt een toegankelijk gebied te zijn, hoewel dat niet zonder slag of stoot gaat. McDonald is buiten gekomen en loopt vervolgens vrij rond en het resultaat daarvan zie je hieronder.