Star Wars Battlefront II kreeg recent nog nieuwe content in het teken van The Rise of Skywalker, maar daarmee stopt de ondersteuning voor de game niet. In januari mogen spelers weer nieuwe content verwachten en een nieuwe video geeft daar nu een duidelijk overzicht van.

Volgend maand komt Capital Supremacy naar de game, waarbij je de MC85 en/of Star Destroyer moet vernietigen of verdedigen. Deze gevechten zullen plaatsvinden op de nieuwe planeet bekend van The Rise of Skywalker en Jakku. Deze locaties komen ook naar de offline Instant Action.

Verder komt er nog het een en ander aan cosmetische content naar de game en dat alles wordt uitgebreid uitgelicht in de video hieronder.