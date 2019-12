De immer populaire One Piece-reeks krijgt aankomende maart weer een nieuwe game, die voluit One Piece: Pirate Warriors 4 heet. Het is dus nog een paar maandjes wachten tot de game in de winkels ligt. Om de pijn van het wachten íets te verzachten, heeft uitgever Bandai Namco een lading aan nieuwe trailers vrijgegeven, die ieder een ander personage uitleggen.

Zo passeren bijvoorbeeld Nami, Sani en Usopp de revue, maar ook Roronoa Zoro mag niet ontbreken. Ten slotte is er ook nog ruim dertien minuten aan gameplay footage verschenen, waarvan je de beelden – samen met de trailers – hieronder kunt bekijken. De gameplay begint ongeveer vanaf de 24ste minuut.