In Japan werd van 1989 tot en met 1996 Dragon Quest: The Adventure of Dai uitgegeven en dit was de eerste langlopende manga die was gebaseerd op de bekende franchise. Tijdens Jump Festa 2020 is onthuld dat er nu een anime onderweg is en een game die met de reeks te maken heeft.

Buiten de bekendmaking van de nieuwe game is er verder geen informatie gegeven. We weten dus niet voor welke platformen de game zal uitkomen en wanneer we het mogen verwachten. Square Enix liet wel doorschemeren dat het niet gaat om een mobiele game, maar om een titel voor consoles.

Ben je geïnteresseerd in de aankomende anime van Dragon Quest: The Adventure of Dai, dan kun je hieronder een teaser trailer bekijken.