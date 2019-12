Uitgever Bethesda moest afgelopen oktober nog melden dat de langverwachte Wastelanders update naar volgend jaar is uitgesteld en sindsdien bleef het angstvallig stil rondom de update.

Met een bericht op Inside the Vault is er nu eindelijk wat meer verteld over de Wastelanders update, die onder andere NPC’s terug moet brengen naar de wereld van Fallout. Hierin leggen ze uit dat ze niet zomaar NPC’s willen toevoegen en het daarbij laten, maar dat ze ook echt het verhaal willen verbeteren.

In het bericht worden tevens de eerste personages – Duchess en Mort – van een introductie voorzien.

“Duchess is the stalwart owner and proprietor of The Wayward, which she built and brought into Appalachia in hopes of providing an inviting atmosphere and stiff drinks to anyone seeking a place to recharge—for a fee, of course. Recently, she’s had a string of visitors stop in, asking some very pointed questions and acting aggressively. While she and Mort are more than capable of handling a few troublesome patrons, they wouldn’t refuse a bit of help finding out who these people are and what they’re after.

As The Wayward’s most loyal regular, Mort spends quite a bit of time there, running up his bar tab and lending a hand to Duchess when needed. Mort’s also got a knack for exploring. He has traversed a large swath of the Forest and has managed to figure out how C.A.M.P.s work. If you ever need a bit of insight into the surrounding area or a refresher on C.A.M.P.s, Mort’s your Ghoul.”