Het is al bekend dat My Hero One’s Justice 2 op 13 maart 2020 zal verschijnen en die aankondiging ging destijds gepaard met wat screenshots. Nu is er om het nieuws kracht bij te zetten ook een trailer verschenen en die tref je hieronder.

De trailer laat tevens een aantal nieuwe speelbare personages zien. Het gaat om Sir Nighteye, Fat Gum, Twice en Mr Compress die de revue passeren in de beelden hieronder.