Death Stranding was zonder twijfel één van de meest spraakmakende titels van 2019. De reacties op Hideo Kojima’s laatste game waren allerminst eenduidig te noemen. Of je er van houdt of niet, Death Stranding is een uitermate unieke titel.

Uitgever Sony wil daarom graag nog even de aandacht vestigen op de game middels een reeks van trailers, die ons laten zien hoe zwaar het werk van een ‘porter’ nou eigenlijk is. Gelukkig verkrijg je onderweg nog een aantal hulpstukken die het verplaatsen van pakketjes iets makkelijker maken. De beelden staan hieronder voor je klaar.

