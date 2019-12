Sucker Punch heeft voor iedereen een leuk kerstcadeautje in de vorm van een gratis thema voor de PlayStation 4. Het betreft hier een Ghost of Tsushima thema dat iedereen kosteloos kan binnenhalen met de onderstaande code, die je even in de PlayStation Store in moet geven.

America: BEFB-AMNR-R4F6

Europa/Oceanië: 38BE-G6N8-L93A

Japan: N4TK-59NH-2LH3

Korea: EM56-NTNC-EHX8

Rest van Azië: DHLN-HANF-F6LH

De codes om dit gratis thema te downloaden zijn geldig tot 31 januari 2020. Hieronder een voorbeeld.