Final Fantasy XV is nu al geruime tijd uit en nog steeds verkoopt deze titel en dat betekent een mooi resultaat in cijfers. Volgens industrie analist Benji-Sales is de laatste telg in de langlopende franchise momenteel 8.9 miljoen keer wereldwijd verscheept.

De daadwerkelijke verkoopaantallen liggen dus iets lager, maar dat maakt het resultaat niet minder indrukwekkend. Sterker nog, hierdoor staat Final Fantasy XV op de derde plaats van best verkopende deel ooit, de game heeft enkel Final Fantasy VII en Final Fantasy X nog voor zich.

Gezien de game veelvuldig van downloadbare content is voorzien, dat nu als een Royal Edition kan worden aangeschaft waardoor mensen een complete editie in huis halen, achten we de kans groot dat de game uiteindelijk de 10 miljoen nog wel bereikt.