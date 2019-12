Sinds 20 december is The Witcher beschikbaar op Netflix en de serie is best wel de moeite waard om te checken. Het geeft op een degelijke manier de sfeer van de games én de boeken weer en daarnaast is het erg vermakelijk. Een prima serie om tijdens de feestdagen te checken mocht je niks anders te doen hebben.

Met de release van de serie op Netflix neemt ook de populariteit van The Witcher 3: Wild Hunt weer toe, wat blijkt uit een rapport op PlayTracker. Deze website volgt de activiteit van games en stelt dat er recent een piek van 48.000 spelers via Steam was en dat aantal was niet zo hoog sinds de release van de Blood and Wine uitbreiding in 2016.

Ook op consoles piekte de activiteit met The Witcher 3, maar specifieke spelersaantallen zijn er niet. Opvallend is wel dat de standaard editie weer veel gespeeld werd, dat in plaats van de Game of the Year heruitgave die alle extra content ook bevat. Het uiteindelijke spelersaantal voor de game ligt deze maand op ongeveer een miljoen. En dat is veel voor een game die ruim vier jaar oud is.