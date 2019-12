SEGA heeft een nieuwe trailer vrijgegeven van Yakuza: Like a Dragon, in de volksmond ook wel bekend als Yakuza 7. De trailer toont ons de verschillende vetes, personages, sub-story’s, wapens, dungeons, crafting en verschillende locaties.

Een demo van de game tref je inmiddels al aan in de Japanse PlayStation Store, de game verschijnt daar immers al op 16 januari. In Europa moeten we iets meer geduld hebben, hier verwacht men de game later in 2020 uit te brengen.

Je checkt de nieuwste gameplay trailer hieronder.