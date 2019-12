Begin januari zal traditiegetrouw weer de Consumer Electronics Show plaatsvinden in Las Vegas in de Verenigde Staten. Sony is hier ook bij aanwezig en laat vandaag weten dat ze met een persconferentie zullen komen. Men zal daar lokale tijd om 17:00 uur op 6 januari een persconferentie houden, dat zal dus 7 januari 02:00 uur Benelux-tijd zijn.

Deze persconferentie is allesomvattend en gaat dus ook over andere submerken van Sony, zoals de camera’s, Xperia-telefoons, televisies, HiFi, audiodragers en nog veel meer. Toch blijft PlayStation een groot deel uitmaken van Sony en zijn activiteiten, dus de kans is groot dat er op zijn minst kort gesproken gaat worden over de toekomst van PlayStation en dus de PS5.

Mocht Sony iets aankondigen omtrent de nieuwe console, dan lees je dit uiteraard snel op PSX-Sense.