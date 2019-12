Het geheimzinnige gebied met onaangekondigde zaken in de gamewereld werkt soms echt als een zeef: enkele weken geleden was de aankondiging van de Resident Evil 3 Remake namelijk al gelekt, met dank aan de site Gamestat die informatie van het PlayStation Network haalt en nu lijkt het erop dat diezelfde site wat dieper heeft gegraven naar meer info rond een andere grote game: de Final Fantasy VII Remake.

De resultaten van dat onderzoek brachten zo een interessant weetje aan het licht, namelijk dat de Final Fantasy VII Remake ook een demo-versie zou krijgen. Een specifieke releasedatum van deze demo is echter niet bekend, maar kennelijk zou de demo wel direct wereldwijd verkrijgbaar zijn wanneer die zou verschijnen. Je hebt het waarschijnlijk al door, maar deze demo is dus allesbehalve officieel bevestigd. Gezien het feit dat de Resident Evil 3 geruchten echter bleken te kloppen, kunnen we ergens wel vermoeden dat dit nieuws opnieuw waar zou kunnen zijn.

De Final Fantasy VII Remake komt eerst uit op de PS4 op 3 maart 2020. Lees zeker ook onze verwachtingen over deze titel eens na.