De live-action Sonic the Hedgehog film heeft een vrij turbulent jaar achter de rug. Na een hoop negatieve feedback op het initiële design van Sonic, werd beslist om maar liefst 5 miljoen dollar uit te geven aan een re-design van het personage, dat gelukkig meer gesmaakt werd door het publiek. Een Japanse tv-spot voor de film heeft nu echter nog een nieuwe Sonic geïntroduceerd: Baby Sonic!

Een bepaald recente gebeuren heeft bewezen dat de babyvorm van een bekend en geliefd personage wel wat teweeg kan brengen onder de fans, dus mocht Sonic, die toch wel wat faam heeft verworven, ook niet ontbreken. In de tv-spot, die dus wel in het Japans is ingesproken, zien we voor het eerst de bekende blauwe flits in het decor rondrennen, alvorens wordt onthuld dat we eigenlijk met een erg kleine, maar vooral schattige versie van onze blauwe egel te maken hebben. Een reden om de film te gaan kijken als die uitkomt misschien?