Sony heeft enkele dagen geleden een patent laten vastleggen bij de World Intellectual Property Organization (WIPO) voor een nieuwe PlayStation controller, zo heeft Polygon ontdekt. In de database van de organisatie zijn illustraties te vinden die bij het patent horen en die kun je onderaan dit bericht bekijken.

In grote lijnen lijkt het ontwerp van de controller van het nieuwe patent zeer op de DualShock 4 controller, met bijvoorbeeld dezelfde lay-out en de lightbar. Aan de voorkant van de controller is één noemenswaardig verschil te zien, namelijk dat de bekende PlayStation knop ontbreekt.

De achterkant van het nieuwe ontwerp is hetgeen dat het meest opvalt. Daar zijn namelijk twee knoppen te zien, die natuurlijk niet op de DualShock 4 zitten. Volgens de beschrijving die bij het patent hoort, kunnen deze knoppen geprogrammeerd worden om de functies van andere knoppen over te nemen.

Het is onduidelijk wat Sony precies van plan is met het patent. Eerder werd er al een ander patent vastgelegd voor een controller die er toch wel anders uitzag dan die van dit nieuwe patent, dus het is de vraag of er hier een verband is met de PlayStation 5 of niet. Daarnaast is het interessant dat dit patent kort na de aankondiging van de Back Button accessoire voor de DualShock 4 volgt, die ook twee knoppen op de achterkant van die controller toevoegt. Overigens wordt er lang niet altijd iets gedaan met patenten, dus de toekomst moet uitwijzen of Sony de controller van dit nieuwe patent daadwerkelijk gaat uitbrengen.