Eerder deze maand kondigde de Major League Baseball aan dat de MLB The Show games – waarschijnlijk vanaf 2021 – multiplatform gaan, nadat de serie jarenlang exclusief was voor PlayStation platformen. Het aankomende deel, MLB The Show 20, zal wel nog ‘gewoon’ enkel voor de PlayStation 4 verschijnen en binnenkort zal er een gesloten beta van die game plaatsvinden.

Dit hebben Sony en San Diego Studio aangekondigd door middel van de onderstaande trailer. De beta is speelbaar van 14 januari tot en met 20 januari. Om toegang tot de beta te krijgen, kun je je via deze website opgeven. Je kunt je tot nog tot en met 2 januari aanmelden. Mocht je één van de gelukkigen zijn die toegang tot de beta krijgt, dan ontvang je daar vanzelf een notificatie over in het menu van je PlayStation 4.

MLB The Show verschijnt op 17 maart voor de PlayStation 4.