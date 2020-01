Ruim twee jaar geleden kondigde Sony een remaster aan van Patapon 2, waar we daarna helaas niks meer van vernomen hebben. We mogen echter blijven hopen, want het doorgaans goed geïnformeerde Gamstat – die eerder ook het bestaan van Resident Evil 3 ontdekte – heeft in de PlayStation Store weer twee thumbnails gevonden die wijzen op het bestaan van een Patapon 2 Remaster.

Kijkend naar de afbeeldingen is de verwachting dat er mogelijk twee versies verschijnen, één voor het Westen en één voor Japan. In diezelfde lading met afbeeldingen vond Gamstat overigens ook een verwijzing naar een Final Fantasy VII Remake demo. Van zowel de Patapon 2 remaster als de demo is echter nog geen officiële aankondiging geweest. We zullen het dus moeten afwachten en tot die tijd vooral met een korreltje zout nemen.