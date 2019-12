De PlayStation 4 was als platform een heel stuk gemakkelijker om voor te ontwikkelen in vergelijking met de PlayStation 3. Het was een flinke stap vooruit en daar werd Sony ook om geprezen. Die lijn zetten ze nu door met de PlayStation 5 en het ziet er naar uit dat het ontwikkelen nog gemakkelijker is geworden.

Dat is althans wat Shuhei Yoshida van Sony PlayStation regelmatig hoort van ontwikkelaars, zo vertelde hij in de laatste editie van Dengeki PlayStation. De PlayStation 5 zou volgens ontwikkelaars de makkelijkste console ooit zijn waar ze games voor hebben gemaakt.

Zelfs ontwikkelaars die nooit eerder voor een PlayStation console ontwikkeld hebben, geven aan dat het erg makkelijk is en daarmee heeft Sony ten opzichte van de PlayStation 3 absoluut grote stappen vooruit gemaakt. Dit was overigens ook een focuspunt van de elektronicagigant en als we Yoshida mogen geloven heeft Sony de juiste weg gevonden.