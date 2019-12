Hellblade: Senua’s Sacrifice wist in 2017 hoge ogen te gooien met een intrigerend verhaal, mooie graphics en fantastische sound design. Tijdens de afgelopen Game Awards 2019 kondigde Microsoft een vervolg aan: Senua’s Sage: Hellblade II. De kans is echter klein dat we Senua ooit nog terug gaan zien op het PlayStation platform, gezien Microsoft in juni 2018 de ontwikkelaar Ninja Theory gekocht heeft.

Omdat het eerste deel wel op de PS4 is verschenen, was het echter onduidelijk of het vervolg ook daadwerkelijk een Xbox exclusive zal zijn. Daar hebben we nu duidelijkheid over gekregen, want Aaron Greenberg van Xbox Game Marketing heeft via Twitter duidelijk aangegeven dat Senua’s nieuwe avontuur in ontwikkeling is voor de nieuwe Xbox en pc.

Met deze uitspraak is de kans op een eventuele release voor de PlayStation 5 microscopisch klein geworden, hoewel Minecraft – wat ook eigendom van Microsoft is – wel voor andere platformen is verschenen om maar wat te noemen. Wat denk jij, had je Hellblade II graag voor de PlayStation 5 zien verschijnen?