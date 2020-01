Bezels, berucht en beroemd als het om monitoren, telefoons en televisies gaat. Afgelopen jaren is er een trend waarneembaar geweest waarbij bezels steeds verder afslankten, alles wat een scherm had moest mindere bezels krijgen. Logisch ook, het ziet er een stuk strakker uit en wat je hierboven ziet is dan ook allesbehalve de trend vandaag de dag.

De geruchten gaan dat Samsung volgende week tijdens de Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas een frameless tv gaat introduceren. Dat betekent dat wanneer het scherm ophoudt, de tv zelf ook haar einde kent aan de randen. Geen bezels, geen frame, maar puur een scherm. Vernieuwing is hard nodig bij Samsung, die momenteel zwaar te lijden heeft onder de OLED successen van LG.

Samsung kreeg eerder vorig jaar al een patent op de benaming ‘Zero Bezel’ en dat lijkt nu in 2020 toch echt te gaan gebeuren. De verkoop zou volgens bronnen van Engadget moeten beginnen in februari. Hieronder zie je ook alvast enkele concept foto’s van hoe dit er uit gaat komen te zien, Samsung is de TV namelijk al aan het teasen op hun CES 2020 website.