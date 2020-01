Zo op de eerste dag van het nieuwe jaar heeft Sony PlayStation gelijk de gratis games voor januari aangekondigd. Deze games zul je vanaf aanstaande dinsdag kosteloos kunnen binnenhalen mits je een actief abonnement hebt. Dat betekent ook dat je nog tot dinsdag de tijd hebt om de games van december te downloaden.

En dan nu de games waar het om gaat: Uncharted: The Nathan Drake Collection en Goat Simulator zijn de twee PlayStation 4 games die je dinsdag gratis kunt downloaden. Met name die eerste is interessant, die bestaat immers uit de eerste drie Uncharted games en als je die nog niet gespeeld hebt, dan ga je een mooie tijd tegemoet.