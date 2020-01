De launch van WWE 2K20 was al dramatisch met veel bugs, glitches en problemen. Sterker nog, het kan een ramp genoemd worden. Gelukkig is hiervan nu een relatief groot deel opgelost, al blijft het eindproduct nog wel inferieur aan de vorige delen. Bij de hobbelige lancering van WWE 2K20 komt nu weer een fiasco bij, de game is namelijk niet speelbaar in 2020.

Door een interne bug is het niet mogelijk de game te spelen, tenzij je de klok van je PS4 of pc terugzet naar 2019. Op de Xbox One is dit niet mogelijk, dus spelers op deze console hebben pech. Voor PS4-eigenaren is er dus gelukkig nog een work-around, maar het is natuurlijk van de zotte dat dit überhaupt kan gebeuren.

De video hieronder van Smacktalks toont het probleem en hoe je dit eventueel kunt oplossen.