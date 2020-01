Het lijkt erop dat PlayStation 5 nieuws ontzettend dichtbij is, Sony heeft zojuist zijn officiële PlayStation-account op Twitter zelfs voorzien van het onderwerp ‘PS5’ in de bio. Hiermee is Sony zijn socials aan het klaarstomen voor de grote aankondiging van de nieuwe console. Het logo van de PS5 gaan we mogelijk al erg snel zien, volgende week op 7 januari is er namelijk een Sony CES persconferentie en hier gaan zij mogelijk ook kort iets zeggen over de PS5.

De PlayStation 5 komt dit jaar uit, vermoedelijk rond november dus de kans is groot dat Sony in februari/maart een persconferentie zal gaan houden die toegewijd is tot de nieuwe PlayStation-console. Dit deed men destijds in 2013 ook met de PS4, tijdens een PlayStation Meeting in New York.

De bio