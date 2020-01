Vorige week brachten we jullie het deugdelijke nieuws dat de kans groot is dat we binnenkort een demo zouden gaan ontvangen van Final Fantasy VII. Dit is ondertussen bevestigd door het online verschijnen van de intro en nu een volledige playthrough van de demo.

Voor degene die de game nog nooit hebben gespeeld zit deze demo (en dit bericht) vol met spoilergevaar. Dus wil je volledig blanco aan de game beginnen, sla dit bericht en de bijbehorende video’s over. De demo neemt je mee op de missie met Barret en zijn pro-planeet groep genaamd AVALANCHE. Tijdens deze missie proberen ze één van Shinra’s elektriciteitscentrales op te blazen. Tijdens de afsluiter van de demo neem je het op tegen de Guard Scorpion baas, waarna de groep ontsnapt. De demo beslaat ongeveer een uur.

Over een releasedatum voor de officiële demo houdt Square Enix de lippen nog stijf op elkaar. Wanneer we hierover meer te weten komen, laten we jullie dit direct weten.