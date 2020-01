Resident Evil 3 Remake is de eerstvolgende grote release op de agenda van Capcom en staat hoog op het verlanglijstje van menig gamer. Capcom liet eerder al weten dat de game bijna af is en dat er op moment van spreken de laatste hand wordt gelegd aan de ontwikkeling.

Het ziet ernaar uit dat die ontwikkeling nu zijn einde daadwerkelijk nadert, want de bestandsgrootte van de game is ondertussen verschenen voor Xbox One; 43GB. Tevens zal de installatie gescheiden worden in twee losse bestanden: één voor de campagne (21.93GB) en één voor de Resistance modus (20.47GB).

De verwachting is dat de PlayStation 4 ongeveer dezelfde grootte zal aanhouden.