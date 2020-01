LG gaat volgende week een nieuwe line-up van 8K-televisies onthullen tijdens CES samen met andere modellen. Het bedrijf komt in totaal met acht nieuwe televisies in de formaten 88, 77 en 65-inch, hiermee ligt de focus vooral op de wat grotere modellen. LG introduceert ook voor het eerst de 8K resolutie bij OLED tv’s, al blijft dit alleen nog beschikbaar voor de premium LG SIGNATURE OLED modellen. “8K OLED staat voor betoverende beeldkwaliteit en de ultieme home entertainment-ervaring”, aldus LG.

Nu is 8K een leuke bijkomstigheid, maar qua content is het allemaal nog wel erg karig. Als je al content hebt weten te vinden kan dit soms in spectaculaire codecs gemaakt zijn en er bestaan niet veel externe bronnen die dit kunnen afspelen. Vandaar dat LG alle codecs gaat ondersteunen op hun 8K-modellen, zodat dit native via HDMI- en USB-ingangen afgespeeld kan worden. De HDMI-poort is tevens geschikt om 8K 60P te accepteren.

Alle modellen bieden de mogelijkheid om native 8K-content af te spelen én de 8K-ervaring te beleven dankzij de ondersteuning van de breedste selectie 8K-contentbronnen van HDMI- en USB-digitale ingangen, waaronder codecs zoals HEVC, VP9 en AV1. Dit laatste wordt ondersteund door de belangrijkste streamingproviders, waaronder YouTube. De 8K-televisies van LG ondersteunen 8K-contentstreaming met een snelle 60FPS en zijn gecertificeerd om 8K 60P via HDMI te leveren.

Prijzen zijn vooralsnog niet bekendgemaakt, maar zullen in het hogere segment vallen.