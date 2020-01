De januari promotie in de PlayStation Store is niet alleen verder uitgebreid met games, er is ook een PlayStation Plus aanbieding toegevoegd aan het aanbod. Dankzij deze aanbieding kun je nu 12 maanden PlayStation Plus aanschaffen voor de lage prijs van €44,99, normaliter kost dit abonnement €59,99 dus dat is toch een mooie korting van 25%.

Met een actief PlayStation Plus abonnement krijg je toegang tot de online multiplayer in games, kun je maandelijks zonder extra kosten een selectie Plus-games downloaden, downloaden je gamepatches in rustmodus, krijg je 100GB online-opslag voor gamegegevens en heb je recht op gratis content en kortingen via de PlayStation Store.

Gebruik maken van de aanbieding kan hier, via de PlayStation Store.